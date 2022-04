Videos de Debanhi la revictimizan, denuncia su padre

Mario Escobar, padre de Debanhi, denunció que los últimos videos que muestran a su hija poco antes de desaparecer revictimizan a la joven y a su familia.

El padre de Debanhi dijo que los videos forman parte de la investigación y de alguna manera revictimizan a su hija.

“Y a toda la gente que sale ahí no nada más a mi hija, o sea estamos hablando de toda la gente no nada más de mi hija”, dijo Mario Escobar.

– ¿Pero sí confirma esos videos?, preguntó el corresponsal de Noticieros Televisa.

– ¿Pero si es su hija?

Este jueves los padres de Debanhi Escobar se reunieron con el vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez y la vocera Griselda Núñez Espinoza, en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, para conocer la carpeta de investigación sobre la búsqueda y localización del cuerpo de su hija.

Fue alrededor de las 13.00 horas cuando Mario Escobar ingresó a la fiscalía y siete horas más tarde salió de la dependencia después de revisar la carpeta de investigación.

También señaló que ha recibido amenazas por llegar a la verdad de lo que ocurrió con su hija y ya lo denunció ante la autoridad.

“¿Quién? No sé, pero no tengo miedo, gracias a Dios en la bóveda que le hice a mi hija hay tres lugares y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad voy a llegar, no me interesa, el cajón ya está ahí, ya tengo los tres lugares para ir a la laguna en dado caso de que así sea”, dijo Mario Escobar.