VIDEO: Cae volador de Papantla de una altura de 15 metros en Hidalgo

Mientras realizaba el ritual de los voladores de Papantla, Anselmo Gómez, uno de los danzantes, cayó de una altura aproximada de 15 metros resultando con diversas fracturas, en Acaxochitlán, Hidalgo.

El grupo de danzantes donde Anselmo pertenece fue invitado a participar en un ritual en la comunidad serrana de Toxtla perteneciente al municipio de Acaxochitlán, Hidalgo. La presentación tradicional se llevaba a cabo cuando ocurrió el accidente.

“La estructura en donde nosotros fuimos ya estaba montada por parte de los voladores de allá de Toxtla pero nosotros ahora sí que no le damos, no le echamos la culpa a nadie porque fue por el clima. Estaba resbaloso lo que es la cuerda, él venía bajando sobre la cuerda, estaba un poco resbalosa y dura entonces él ya no se pudo sujetar y pues entonces es cuando él se cayó al suelo”, narró Kevin Gómez, representante de los voladores.