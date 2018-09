Video: Expulsan a estudiante que golpeó a su compañera

El video de la golpiza que le propinó un joven a su compañera de escuela en Puerto Morelos, Quintana Roo, se viralizó a través de las redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar; la gente pidió que se castigara al joven. Los más sensatos solicitaron que fuera expulsado de la escuela; otros llamaron abiertamente a golpearlo.

La tarde de este martes, la Secretaría de Educación de Quintana Roo informó que el joven fue expulsado del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) de la comunidad de Leona Vicario, pero sin que se tuviera la información completa.

Se presumen que el joven agresor también había sido víctima de violencia y discriminación.

El video viral fue grabado el viernes 14 de septiembre, donde se observa al estudiante recargado en la puerta del salón, mientras su compañera mueve algunos pupitres. Después de intercambiar palabras, comienza a golpearla.

El joven golpea a la estudiante con el puño y ambos caen; en ese momento la joven se defiende.

Segundos más tarde, dos compañeros se acercan a separarlos.

En otro video, que subió a sus redes sociales, el joven agresor intentó justificar la pelea; dijo que tras la pelea quedaron empatados.

A ver, ya me tienen harto, la neta, de que cada rato mis compañeros me digan: güey, Yunellsi te ganó, que no sé qué. A ver… aquí es de que nadie ganó, aquí quedó empate… Yo la agarré del cabello y le di tres putazos en la cara y ya. Es como un empate. Me da igual, está bien, que digan lo que quieran, para mí fue un empate”.