VIDEO: Turistas huyen de la erupción del volcán Stromboli

Un video muestra a turistas huyendo en un barco luego de una enorme erupción del volcán Stromboli en Italia.

Video from a boat escaping the Italian island of Stromboli captures the enormous eruption of a volcano that killed 1 and injured 2 this week. https://t.co/BSYAezmmF4 pic.twitter.com/6AhcOKGkse

— ABC News (@ABC) July 6, 2019