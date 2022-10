Video: ‘Tírenme un paro pa’ que no me corran’, dijo conductor del Metro que conducía borracho

Usuarios del Metro de la Ciudad de México denunciaron en redes sociales que un operador alcoholizado abrió las puertas del convoy en sentido contrario al andén de ascenso y descenso, en la estación Xola, de la Línea 2, por lo que, solicitaron a personal de seguridad que lo retiraran de la conducción.

Luego de la denuncia, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Guillermo Calderón, informó en su cuenta de Twitter que el conductor fue relevado de manera inmediata.

Indicó que se le realizaría una prueba de alcoholemia y que en caso de resultar positiva se le aplicaría la sanción correspondiente. señaló además que se investigará al personal operativo involucrado, y en caso de haber incurrido en alguna falta, se aplicarían las debidas sanciones.

El hombre supo que había cometido una falta grave y se escucha cómo pide a la policía que le ayude para que no lo despidan.

“Tírenme un paro pa’ que no me corran. No sean cabrones güey”, dijo el conductor del Metro que conducía borracho.