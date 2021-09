Video: Nueva bancada apartidista en el Senado y los festejos patrios, en Tercer Grado

En Tercer Grado, los periodistas junto con el senador Germán Martínez, realizaron un análisis sobre la nueva bancada apartidista en el Senado; también hablaron sobre el saldo diplomático que dejan los festejos patrios.

El legislador Germán Martínez integró junto con otros cuatro legisladores y legisladoras un nuevo grupo parlamentario en el Senado de la República, en virtud de la crisis de representación que hay, al parecer, en ese órgano, y con el ánimo de poder operar al margen de los mismos partidos.

El senador Germán Martínez expuso por qué a medio mandato como senador integra este grupo y no antes:

“No nos sentimos satisfechos con la muralla vieja que representan los partidos políticos. No estamos con el debate de insultos, descalificaciones, el debate que no está informado, sin argumentos, y nosotros queremos serenar al país. Nosotros nos queremos asumir como verdaderos representantes de nuestras entidades, de nuestros territorios y de nuestros ciudadanos. No somos un grupo contra nadie, ni insultamos a nadie. No somos un grupo contra López Obrador para analizarle sus iniciativas con fobias, pero tampoco somos un grupo que le diga ’sí señor’ y no le movamos ni una coma a sus iniciativas. Nosotros queremos que se escuche nuestra voz, que nos den turno al bat en la tribuna. Tenemos más senadores que otros grupos parlamentarios y no nos queremos pelear con nadie. No venimos por dinero, no venimos por viáticos; eso no nos importa; dejamos presidencias de Comisión. Venimos porque queremos que se oiga nuestra voz que quiere sensatez, reconciliación que hace falta en este país, y queremos defender la palabra como herramienta que tienen los periodistas y que tenemos nosotros los representantes, es así, queremos defender la palabra libre, la palabra informada”, sostuvo el legislador Germán Martínez.

Festejos patrios

Tras concluir las fiestas patrias en México pareciera haber quedado como legado un ajuste en la política exterior mexicana, tanto así que el presidente López Obrador dice que es tiempo de perdón y respeto mutuo.

Los analistas cuestionaron si estos eventos suponen un giro en la política exterior.

Recordaron que desde la presidencia de Álvaro Obregón no se veía un festejo el 27 de septiembre, que es cuando realmente se concluye la Independencia Mexicana. Señalaron que el verdadero festejo debería ser el 28 de septiembre.

Indicaron que lo que está haciendo el presidente es reconocer la historia.

También destacaron la ausencia de Antony Blinken en los festejos por la Independencia de México y los mensajes del presidente de Estados Unidos, Joe Biden luego de que López Obrador pidió levantar el bloqueo a Cuba.

Esta edición de Tercer Grado, bajó la conducción de René Delgado, contó con la participación del senador Germán Martínez, Denise Maerker, Raymundo Riva Palacio, Genaro Lozano, Leo Zuckermann y Sergio Sarmiento.

Con información de Tercer Grado.

LLH