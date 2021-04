Video: Cancelación de la candidatura de Salgado Macedonio, en Tercer Grado

En Tercer Grado los periodistas hablaron sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y Raúl Morón, por Michoacán, ambos de Morena, porque no presentaron el informe sobre gastos de precampaña como establece la ley.

Se trata del gran tema de discusión en este momento, una resolución muy aplaudida por la oposición, muy criticada por Morena y en la mañanera, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Leopoldo Gómez, titular de Tercer Grado, citó lo dicho por José Merino en su cuenta personal de Twitter:

“Raras instituciones y raros análisis, que un día eres dictadura y al otro ejemplar democracia”.

Recordaron lo que se decía sobre el Tribunal: muy cuestionado por sus decisiones, que era un instrumento de la 4T, un instrumento del poder vertical autoritario que se estaba construyendo en México, y ahora toma estas decisiones y es ejemplo de democracia, es apoyo al cambio político en México, pero cuestionaron ¿son así las cosas?

Los analistas abordaron esta decisión y qué implicaciones tiene. Coincidieron en que fue sorprendente por parte de los ministros del Tribunal Electoral. Señalaron que nadie lo hubiera anticipado, sobre todo de esta manera tan contundente.

Sobre lo que demuestra, dijeron, es que todavía existen instituciones autónomas, aunque destacaron que en este caso la que es excesiva es la ley, pues dejar a esos dos candidatos de un partido sin poder competir por no presentar gastos de precampaña.

“Salgado Macedonio, es un gusto que no participe, pero no participa por las malas razones, no debió haber participado por razones de mucho más peso como eran las acusaciones en su contra por violación”, apuntaron.

Expusieron que con esta decisión se observó a un Tribunal dispuesto a decidir en contra del presidente.

“Estamos viendo contrapesos y eso da gusto. Cualquier gobierno democrático necesita contrapesos”, subrayaron.

Expusieron que esto podría ser un punto de quiebre y lamentaron la respuesta radical del presidente tras advertir que habrá una reforma contra los órganos autónomos.

“El presidente dijo hoy acato, pero te desaparezco mañana”, indicaron.

Agregaron que la reacción era predecible.

