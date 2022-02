Video: La residencia en Texas del hijo de AMLO y la revocación de mandato, en Tercer Grado

En Tercer Grado, los periodistas hablaron sobre la residencia en Texas del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la revocación de mandato y el rechazo a Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá.

Se abordó la polémica por un material periodístico que revela las casas que ha habitado José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de la República; una de ellas propiedad de Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos.

La revelación provocó que el mandatario mexicano replicara señalando que sus hijos no tienen influencia en su gobierno y por supuesto, descalificando el trabajo del periodista Carlos Loret de Mola, quien encabeza el sitio web Latinus, donde se publicó dicho trabajo.

Señalaron que el presiente López Obrador parecería equivocarse en el sentido donde se ubica la discusión, pues el fondo sería un conflicto de interés y no un delito.

Sobre este tema, recordaron, el presidente ya ha señalado que se investigue.

Comentaron que revisar cómo se comporta un hijo del presidente, o un hermano, como ocurrió con el expresidente Salinas de Gortari, o algún familiar de un personaje poderoso, es parte de lo que los periodistas hacen; “está bien que se investigue”, destacaron.

En este caso no se ha demostrado ningún tipo de tráfico de influencias.

Coincidieron en que llama la atención el tipo de ataque que tiene el presidente contra todos aquellos aspiracionistas, “contra los que tienen más de un par de zapatos”, y la forma de vida de su propio hijo.

“¿Tiene derecho de vivir el hijo como se le antoje?, por supuesto”, dijeron.

El tema es periodístico. Al presidente le pega esta nota, y muy fuerte, coincidieron.

Apuntaron que el presidente ha hecho del estilo de vida austero un elemento central de su mensaje y cuando ha juzgado a otros lo ha hecho también en esos términos.

“Son parte de su imagen. Lo que el reportaje pega es en ese punto, no solo de su austeridad, él habla incluso de los juniors, de los hijos de otros políticos y lo que vemos es a un hijo que tiene todo el derecho de vivir como quiera, pero que es el hijo de un presidente que predica una austeridad franciscana y que en general, cuando no ve esa austeridad, le pone un punto crítico, no humanista, y eso es lo que representa el verdadero impacto de la nota”, señalaron.

Los periodistas también abordaron el tema del ejercicio de revocación de mandato. Esta semana, la Secretaría de Hacienda determinó que no va a ampliar el presupuesto al INE, el órgano encargado de llevar a cabo el ejercicio; también se definió que no habrá cambios en la pregunta que comprende.

“La consulta de revocación de mandato será un instrumento útil para que la gente decida la continuidad del presidente en turno, pero debe implementarse de mejor forma”, apuntaron.

Por último se habló del rechazo a la designación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá.

Esta edición de Tercer Grado bajó la conducción de René Delgado, contó con la participación de Denise Maerker, Leo Zuckermann, Raymundo Riva Palacio, Genaro Lozano y Sergio Sarmiento.

Con información de Tercer Grado.

LLH