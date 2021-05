Video: Elecciones en México de 2021 y reacción del INE, en Tercer Grado

En Tercer Grado los periodistas hablaron de las elecciones del próximo 6 de junio, las más grandes de la historia de México y las más trascendentes para el gobierno en turno a nivel federal; también se habló de la reacción del INE en contra del presidente André Manuel López Obrador.

A 17 días de las elecciones, el análisis de esta edición se dividió en tres bloques: las elecciones federales, lo que está pasando a nivel estatal y tema del INE sobre las declaraciones del presidente consejero Lorenzo Córdova de que las elecciones podrían estarse encaminando a un escenario en donde se anularían.

Sobre el contexto de las elecciones federales señalaron que la popularidad del presidente López Obrador se encuentra en un 60%, la pandemia claramente va cediendo, la vacunación avanza y se muestran signos de recuperación económica. Por el lado negativo mencionaron la Línea 12 del Metro en la CDMX, la caída de dos de los pilares de la 4T, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

También se abordó que las encuestas muestran que Morena se encuentra en un 40% de intensiones de voto; 20% PAN y PRI.

Sobre los posibles cambios que pudieran darle un vuelco a la elección señalaron que en base a las encuestas, que también dijeron, “ya no son instrumentos tan precisos como eran antes”, se anticipa que Morena gana, quizá con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y un poco más, “pero no mayoría calificada y eso en parte porque ya no tiene esas reglas de las que abusó en 2018 que le permitieron tener una sobrerreperentación del 16%, pero sí se espera que obtenga un control bastante razonable junto con sus aliados de la Cámara de Diputados”.

Coincidieron en que esto sería un triunfo para la 4T y Morena, pese a que el presidente sí quiere la mayoría calificada. Recordaron que en eses sentido, él quiere cambiar la Constitución y de no ganarla endurecería la posición a partir de la nueva legislatura.

“Lo que genera incertidumbre es si las encuestas publicas están midiendo correctamente a todos los segmentos de la población. Interesa mucho si el segmento de clase media está ocultando una intención de voto”, comentaron.

Recordaron que ante estas elecciones, la pandemia impacta y que hay muchas incógnitas sobre el tema. También que existe una lógica estatal. “Lo nacional está supeditado a lo estatal”, apuntaron.

“Son las elecciones más grandes, más importantes, pero son las más tensas, las más desaseadas y allí es donde preocupa cual puede ser el resultado”, expusieron.

Los analistas no descartaron que pudiera ocurrir algo que modificara los números rumbo a estas elecciones.

“Las encuestas demuestran que en los estados los resultados se han movido. Vemos declinaciones que pueden modificar el resultado”, anotaron.

Reconocieron que esta elección y el triunfo de Morena en ciertos estados favorecen al presidente.

Esta edición de Tercer Grado, bajo la conducción de Leopoldo Gómez, contó con la participación de Denise Maerker, René Delgado, Raymundo Riva Palacio, Genaro Lozano, Leo Zuckermann y Sergio Sarmiento.

