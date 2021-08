Video: Leopoldo Gómez se despide de Tercer Grado

En Tercer Grado, Leopoldo Gómez se despidió del programa que dirigió por más de 15 años y confirmó que cede la estafeta al periodista René Delgado.

Leopoldo Gómez agradeció a quienes compartieron con él, antes y ahora, esta mesa de análisis:

A Denise Maerker por haberlo acompañado durante estos años con “su inigualable capacidad analítica”.

A Raymundo Riva Palacio, “con sus siempre provocadores puntos de vista y atinadas referencias para el análisis de lo que sucede en otros tiempos y en otras latitudes”.

A Leo Zuckermann, “por su dominio de las encuestas y su inquebrantable fe en el ideario liberal” , que mucho comparte con Sergio Sarmiento, a quien agradeció “haber tenido la confianza para participar en este programa, con su análisis siempre bien informado y muy bien razonado”.

A Genaro Lozano, “por participar en esta mesa de debate y traer la perspectiva de la sociedad civil y recordar que no todo siempre tiene que ser visto desde la alta política nacional”.

Y por último agradeció a René Delgado, “con su ya legendaria capacidad para disectar los temas y abordarlos en uno, dos, tres o hasta diez puntos”.

“Lo dejo al final, porque es René quién en el próximo programa se quedará en la conducción de Tercer Grado, y lo anuncio, no sin el temor de que por su indiscutible talento, no se diga que por qué no se hizo este relevo mucho tiempo antes”.