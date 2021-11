Video: Presupuesto 2022, recorte al INE y Cumbre de Líderes de América del Norte, en Tercer Grado

En Tercer Grado los periodistas hablaron sobre la aprobación del Presupuesto 2022, el recorte al INE y la Cumbre de Líderes de América del Norte entre los presidentes de México y EEUU, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

La madrugada del pasado domingo quedó aprobado el Presupuesto 2022 por un monto superior a 7 billones de pesos; se trató de una sesión maratónica donde no solo la discusión pública sobre el presupuesto pintó ese cónclave, sino que los arrebatos, las escenas que allí hubo incluso comprendieron las “mañanitas” al presidente López Obrador parte de la diputación de Morena.

Los analistas coincidieron en que se trató de un claro mensaje. Se recordó que hubo más de dos mil reservas y al final ni una sola fue aprobada, es decir, la mayoría no encontró que había un mérito en ninguna de ellas. El símbolo parecería entonces en el “ni una coma más”, un símbolo que habría sido dictado desde Presidencia de la República y que fue reforzado por el propio presidente López Obrador en la conferencia mañanera que le siguió a la aprobación.

En este sentido, dijeron, entristece ver la actuación del Congreso antes y ahora, porque se pasó de que los presupuestos se aprobaran por consenso “con moches”, con Fox, Caldero y Peña, con una negociación, más allá de lo legal, a “no se mueva una coma”. Y es que los analistas apuntaron que entre esos dos extremos existe un intervalo que se quiere ver en una democracia, que si haya ciertas negociaciones; sin embargo, esto habla de lo que está por verse en lo que resta del sexenio.

“Se trata de un endurecimiento de los dos lados, tanto del gobierno, que sostiene que no van a mover una coma, como de la oposición, que parece que ya entendió que tampoco va a negociar nada”, expusieron.

De esta forma se cuestionó si el presupuesto se usó para “castigar” a quienes, a juicio del presidente López Obrador son los villanos, no solamente al INE, al que le recortaron 4,913 millones de pesos en el presupuesto, sino también al Poder Judicial.

Sobre el recorte al INE, también cuestionaron si el presidente López Obrador quiere exterminar o presionar al Instituto; destacaron que es obvio que al presidente no le gusta y que tal parece que lo quiere someter. Lo que puede seguir es que el INE se inconforme ante la Corte y declare que no tiene capacidad para organizar la revocación de mandato, recordando que es revocar la Presidencia de la República y como tal, se deben dar las condiciones idénticas a una elección Presidencial por la importancia que requiere.

Si el INE no va a tener el dinero porque no está en posibilidades de hacerlo, entonces la Corte va a decir que nadie estaría obligado a lo imposible y no habría revocación de mandato; con ello, el presidente parecería haber tomado la decisión de que prefiere los 5 mil millones de pesos del recorte para sus programas sociales y que luego hará una revocación de mandato al estilo de lo del aeropuerto, no apoyada en el INE, ni tan costosa, porque evidentemente la posibilidad de que la pierda es bajísima.

Los analistas coincidieron en que se debe defender la autonomía del INE. “Es la autoridad electoral y nadie quiere que sea la Secretaría de Gobernación la que organice elecciones. Se trata de una institución de la democracia mexicana”.

La novena Cumbre de Líderes de América del Norte

Este jueves arranca la novena Cumbre de Líderes de América del Norte, un cónclave de los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá, que no se realizaba desde 2016.

Recordaron que esta cumbre no se hizo anteriormente porque Donald Trump no quiso hacerla, no le interesaba, pero destacaron que en esta ocasión será un encuentro complicado.

“No es casual que vaya a celebrarse en la tarde, porque de esta forma achican los tiempos, no hay posibilidades de seguir adelante y probablemente no haya conferencia de prensa”, anotaron.

Indicaron que el presidente Biden sabe que con esta cumbre se está implicando en un problema, que tiene temas contenciosos con el presidente López Obrador, con México, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Lo más importante de esta cumbre, que pasa desapercibido en este momento es el proteccionismo de Estados Unidos, suscrito y ratificado el pasado lunes cuando el gran proyecto de infraestructura y proyectos sociales del presidente Biden lo firma. ¿Qué significa este gran proyecto?, el regreso demócrata con dos puntos fundamentales, uno que es el “Buy America” que es compren productos hechos en EEUU, con alto contenido en EEUU y ustedes tendrán algunas exenciones fiscales.

Y el otro punto que si lastimaría profundamente el comercio trilateral , pero sobre todo a México, que es lo que se va a votar este próximo viernes en el Capitolio sobre los créditos fiscales que le van a dar a los consumidores y a los sindicatos en la compra de los automóviles eléctricos. Se debe recordar que la locomotora de las exportaciones en México es la industria automotriz y la gran esencia de todo el intercambio comercial en Norteamérica es, precisamente, la industria automotriz.

Si lo votan y se pone en práctica, y no hay una discusión que pueda llevar al camino de la ley al gobierno de Estados Unidos en la materia afectara irreversiblemente el crecimiento de México.

“Sin duda, el presidente López Obrador llega en un momento muy fuerte a la cumbre, en cambio Biden llega débil, pero querrá demostrar que él es el líder de Norteamérica, entonces lo que se prevé es que se vea bastante tersa”, expusieron.

Destacaron que presidente de México va muy cómodo a esta reunión porque la intensión de Biden es hacer una foto fantástica y decir que Norteamérica es fuerte, “porque el mensaje se lo envía a China, su verdadera amenaza”.

