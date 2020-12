Video: La pandemia de COVID-19, acontecimientos y personajes más importantes de 2020, en Tercer Grado Tercer Grado

En Tercer Grado los periodistas hablaron sobre la pandemia de COVID-19 como la noticia más importante del año en el mundo, además de los acontecimientos y personajes internacionales y nacionales más destacados del año.

Los analistas coincidieron en que la pandemia de coronavirus fue la noticia más importante del 2020 y que se trata de un evento del tamaño de una guerra mundial.

“¿Qué nos espera?, porque el mundo no será igual; la aparición del virus es la noticia del año. La batalla y la enorme capacidad de conocimiento que se acumuló para saber qué hacer y qué no hacer. Va a marcar las décadas por venir. Es un evento que no se había vivido. Un antes y un después que no dejó a nadie fuera”, señalaron.

Aseguraron que por todos lados se trata de la peor pandemia pulmonar y que ninguna otra tuvo un efecto tan devastador en la salud y en la economía mundial.

“Su rapidez de propagación no tiene precedentes. Ha tenido consecuencias en todo el mundo, contrajo la economía y generó un incremento en la pobreza que tendrá repercusiones por muchos años”, expusieron.

Destacaron que el confinamiento ha llevado a un nuevo comportamiento. Ha transformado y es un quiebre en los patrones de conducta.

También reconocieron la respuesta de la gente y la solidaridad.

“Rompió paradigmas. Cambió las conductas, las costumbres e incluso los valores. La pandemia no acaba de dejarnos ver si vale la pena o no regresar a la normalidad”, subrayaron.

Expusieron las reacciones de los diferentes gobiernos, como el de Estados Unidos, cuyo mal manejo sobre la pandemia determinó los resultados de las elecciones presidenciales.

Elección de EUA

La elección presidencial de Estados Unidos fue uno de los temas más recurrentes del 2020. Con importancia no solo en el país sino en el mundo. Era el evento del año, pero por el coronavirus quedó en un segundo plano.

Destacaron que Joe Biden, ganador de esta elección, se quedará con una herencia de Trump, que es la militarización y otras políticas.

También hablaron de otros temas importantes de este 2020 como la democracia y el neoliberalismo ante la crisis sanitaria, la justicia racial y el cambio climático que ha manifestado efectos devastadores.

Personajes 2020

Entre los personajes importantes del año aseguraron que Joe Biden fue el más destacado.

“Hace un año no se tenía claro quién sería el candidato de los demócratas a la presidencia. Biden llegó a unificar al Partido Demócrata en torno a su figura y logró lo que parecía imposible: ganarle a Donald Trump”, anotaron.

Otros personajes importantes del 2020 expusieron son Hillary Clinton, los investigadores de las vacunas contra el coronavirus, la canciller alemana Angela Merkel, la primera ministro de Nueva Zelanda, Jacindar Ardern; y Kamala Harrys, quien ocupará la vicepresidencia de Estados Unidos.

Reconocieron también a Xi Jinping, presidente de China, y su reacción ante la pandemia al tomar su control total y desacelerar el contagio en el país asiático.

Personaje mexicano del 2020

Para los analistas el subsecretario de Promoción y prevención de la Salud, Hugo López-Gatell es el personaje mexicano del 2020.

“Es una persona que no conocíamos. Ha tenido elocuencia, tuvo un ascenso extraordinario, aunque es una figura que se ha ido desgastando, Gatell se fue enamorando de su figura en los medios. Ha tenido un ascenso y un descenso vertiginoso. Pareciera que se quedó amarrado en ciertos puntos. Será evaluado con el tiempo. Es el personaje del año”, apuntaron

Recordaron que López-Gatell es un subsecretario que sabe comunicar y a quien se le colocó como el portavoz de la pandemia en México.

Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum

Destacaron que Marcelo Ebrard es el canciller que puso a México en el radar de América Latina y a lidiar con Trump. La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, apuntaron, logró encontrar su liderazgo este año ante la pandemia a pesar de lo dicho por el Gobierno Federal.

“Ambos han sido los contrapesos al subsecretario de salud. Ambos son los personajes de México también”, indicaron.

Otros personajes que reconocieron son el movimiento feminista, el personal médico frente a la pandemia y al presidente López Obrador.

Señalaron a Emilio Lozoya, Emilio Zebadúa y Rosario Robles, quienes expusieron de una “manera brutal” el tema de la corrupción como un sistema, no como un defecto del sistema.

Entre los eventos noticiosos del año en México recordaron el atentado al secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch, así como los señalamientos al general Salvador Cienfuegos y a Genaro García Luna en Estados Unidos.

También el colapso económico del país, el mal manejo de la pandemia, la marcha feminista y el enfrentamiento del presidente López Obrador con los gobernadores.

Esta edición de Tercer Grado, bajo la conducción de Leopoldo Gómez, contó con la participación de Denise Maerker, René Delgado, Raymundo Riva Palacio, Leo Zuckermann, Genaro Lozano y Sergio Sarmiento.

Con información de Tercer Grado.

