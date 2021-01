Video: Pandemia y elecciones en México, temas de 2021, en Tercer Grado

En Tercer Grado los periodistas hablaron sobre la crisis de la pandemia por coronavirus, la economía y las próximas elecciones en México como los principales temas que se abordarán durante 2021.

Los analistas coincidieron en que otros temas que se desarrollarán durante el año serán la relación bilateral con Estados Unidos por la llegada de la administración de Joe Biden, la política y la violencia.

Coincidieron en que el tema de la pandemia es muy preocupante además de la llegada de la nueva variante del virus en el mundo. Destacaron los nuevos confinamientos en otros países hasta marzo o abril.

“El escenario es dramático porque anuncia que la esperanza es la vacuna, pero va a tardar”, apuntaron.

Cuestionaron cómo resolverán las autoridades mexicanas el combate del tema de la pandemia.

“La pandemia es el tema más importante y ha sido un fracaso para el gobierno de López Obrador”, coincidieron.

Subrayaron que las fallas en el manejo de la pandemia se concentraron en la no recomendación del uso del cubrebocas por parte de las autoridades, el no realizar pruebas masivas y no llevar el rastreo de don están los focos de infección.

Lamentaron que en el manejo de la pandemia falte coordinación entre gobiernos locales, federales y exista un desgaste absoluto del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

“Los resultados allí están. El índice de letalidad es alto. En 2021 vamos a enfrentar más muertes que en 2020. Nos encontramos en un punto crítico”, sostuvieron.

Apuntaron que actualmente hay proyectos del presidente López Obrador que deberían de aplazarse.

“Hay falta de claridad por parte del Ejecutivo. Los recursos deben de destinarse para la salud”, dijeron.

Hablaron también del tema de la vacunación contra el coronavirus en términos electorales.

“Parece un plan de vacunación diseñado electoralmente que tiene que ver con los programas sociales y que son para los seguidores del presidente”, añadieron.

Los analistas adelantaron que la pandemia sin duda tendrá repercusiones en la próxima elección

Esta edición de Tercer Grado, bajo la conducción de Leopoldo Gómez, contó con la participación de Denise Maerker, René Delgado, Raymundo Riva Palacio, Leo Zuckermann, Genaro Lozano y Sergio Sarmiento.

Con información de Tercer Grado.

LLH