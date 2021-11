Video: El costo de la boda de Santiago Nieto y AMLO en la ONU, en Tercer Grado

En Tercer Grado, los periodistas hablaron sobre el caso de Santiago Nieto, quien dejó su puesto como jefe de la UIF tras la polémica por su boda en Guatemala; también se analizó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en el foro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Santiago Nieto dejó la Unidad de Inteligencia Financiera a raíz del escándalo suscitado en el marco de su boda celebrada en Antigua, Guatemala. El evento generó polémica y a la posición que ocupaba Nieto llegó Pablo Gómez.

El hecho tiene muchas aristas y la primera que resaltaron es que no se trata de un tema de legalidad. Santiago Nieto no incurrió en ningún acto ilegal, pero queda claro que sí incurrió a una falta a las reglas no escritas de este nuevo gobierno y de este nuevo régimen.

Recordaron que anteriormente existían las reglas no escritas del PRI; hoy existen las reglas no escritas de la Cuarta Transformación y una de ella es, que si algo es intocable son los símbolos que tienen que ver algunas cosas muy concretas como el tema de la austeridad y la corrupción, aunque no en todos los casos.

Pero ¿qué es lo que hizo Santiago Nieto?

Se fue a casar a otro país; lo del “otro país” importa en la Cuarta Transformación, es decir, en el extranjero; cuáles fueron sus invitados, como el dueño de un periódico al que el presidente López Obrador le dedica parte de sus conferencias mañaneras como un medio que lo ataca, y el tema de lo suntuoso de la boda, que el presidente lo percibe así y es manejado como tal, además del hecho de que existan aviones privados en todo esto, también forma parte de estos símbolos.

Destacaron que cuando la jefa de Gobierno de la CDMX le acepta la renuncia a la secretaria de Turismo capitalina, Paola Félix, la cesa por subirse a un avión privado, que no es ilegal, pero parece relevante porque esto significa el ver desnudarse las reglas de un nuevo puritanismo, que tiene que ver con las formas, que tiene que ver con lo que se ve, no necesariamente con lo que ocurre; “es decir, aquí es porque se vio, sino se hubiera visto, quién sabe que hubiera pasado, pero es el cuidar ese fondo que le da legitimidad a Andrés Manuel López Obrador o que él piensa que es lo que le da legitimidad frente a millones de mexicanos de que él es distinto, que no son continuidad de lo mismo, y que eso se cuida más, incluso, que la propia legalidad”, comentaron.

Santiago Nieto no incurrió en un delito pero sí incurrió en una serie de errores políticos desde la 4T, que son muy evidentes.

Destacaron que hay una suerte de política pendular donde incluso la moral empieza adquirir grado de pecados capitales contra la 4T, en la que pareciera se está yendo demasiado lejos y entrampando en sí misma con esa serie de moralismo.

Expusieron que se armó todo un show mediático en torno a la boda pero la realidad es que parece tratarse de una injusticia, porque una boda es un acto social en el que una pareja decide decirle al mundo nos queremos casar.

El tema en realidad fue para demonizar a uno de los personajes más eficientes del gobierno del presidente López Obrador, que era Santiago Nieto. La Inteligencia Financiera que encabezaba hizo un gran papel.

Lo que pareciera que realmente molestó al presidente fue la imprudencia, la insensatez, la falta de juicio por así decirlo, de Paola Félix de subirse a un avión con conflicto de interés y allí estaría el verdadero meollo del asunto.

“Se sube al avión privado con una persona a la que le dio una licitación directa para un desfile en la CDMX. Una funcionaria del gobierno de Claudia Sheinbaum, que es además ahorita, la persona favorita del presidente para sucederlo en la Presidencia de 2024”, añadieron.

También señalaron que la boda de Santiago Nieto habría sido un pretexto un pretexto para su cese.

Apuntaron que UIF con Santiago Nieto se utilizó para atacar a enemigos políticos, lo cual coincidieron, no es bueno.

“Llama la atención en este caso la frontera entre lo público y lo privado y eso preocupa”, señalaron.

Hablaron también del sucesor de Santiago Nieto, que es Pablo Gómez, un hombre de amplia trayectoria partidista, pero con un primer cargo en la administración pública federal.

También se hablo de la participación del presidente López Obrador en el Foro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en donde propuso plan mundial para la fraternidad y bienestar.

“El presidente llevó sus programas sociales aplicados mundialmente”, apuntaron.

Consideraron que fue un éxito el viaje del presidente.

Esta edición de Tercer Grado, bajó la conducción de René Delgado, contó con la participación de Denise Maerker, Leo Zuckermann, Raymundo Riva Palacio, Genaro Lozano y Sergio Sarmiento.

Con información de Tercer Grado.

LLH