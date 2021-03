Video: Movimiento feminista y el gobierno, en Tercer Grado

En Tercer Grado los periodistas hablaron sobre las marchas en México con motivo del Día Internacional de la Mujer, ¿cómo ha afectado la pandemia a las mujeres?, la violencia, la desigualdad, el movimiento feminista y el gobierno.

Los analistas hablaron sobre las manifestaciones y protestas a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Destacaron que las protestas siguen siendo por la violencia contra las mujeres, la desigualdad y los feminicidios.

Subrayaron que en México la situación de las mujeres no es mejor que en otros años y que es uno de los países que más asesinatos de mujeres registra.

Recordaron que otro de los motivos de esta manifestación es la libre decisión sobre el aborto antes de las 12 semanas de gestación, pues solo en la CDMX y Oaxaca se puede llevar a cabo.

“La situación de violencia que se vive en México y la región es realmente preocupante desde hace casi 30 años. El fenómeno del feminicidio no ha sido resuelto. Durante la pandemia ha crecido la violencia intrafamiliar”, dijeron.

“La situación es preocupante y lo que se vió en las protestas es muestra del hartazgo y la rabia de la mujeres en el país”, expusieron.

Los especialistas reconocieron que llama la atención la fuerza de las mujeres.

“El feminismo de las mujeres representa no solo la desigualdad, sino la pluralidad. Hay avances, pero la situación de violencia y discriminación en México sigue siendo preocupante”, sostuvieron.

Indicaron que existe una coyuntura en el escenario de las mujeres y que la brecha de género sigue allí.

“En México el movimiento de las mujeres se pausó por la pandemia, pero no se apagó. Y la actitud del presidente que no entiende, las reta, que descalifica a las mujeres no es la mejor”, apuntaron.

La candidatura de Felix Salgado Macedonio en Guerrero detonó las protestas.

Señalaron que el gobierno de la 4T no entiende el efecto que el movimiento feminista puede llegar a tener rumbo al 2024.

Esta edición de Tercer Grado, bajo la conducción de Leopoldo Gómez, contó con la participación de Rebeca Ramos, Gabriela Warkentin, Lorena Becerra, René Delgado , Genaro Lozano y Sergio Sarmiento.

Con información de Tercer Grado.

LLH