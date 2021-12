VIDEO: El mensaje de AMLO a 3 años de gobierno, en Tercer Grado

En Tercer Grado, los periodistas hablaron de los tres años de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el balance de su mensaje en el Zócalo.

Este 1 de diciembre, el presidente López Obrador encabezó un mitin donde pronunció un discurso en la Plaza de la Constitución.

El acto reviste importancia tanto en la forma como en el fondo porque de hecho, esto no ocurría desde hace dos años. Es la primera vez, a partir de la pandemia que vuelve a ocupar el Zócalo, que es un hábitat natural, y allí en su discurso, no solo hizo el recuento de tres años de gobierno, sino que también perfiló lo que será la ruta que va a continuar.

Sobre lo que impresionó más y lo que llamó la atención, coincidieron que fue la cantidad de gente, las autoridades del Gobierno capitalino señalaron que asistieron unas 250 mil personas. Fue una gran movilización. Reconocieron el buen músculo que demostró Morena.

Apuntaron que “fue como una mañanera nocturna”, aunque lo interesante fue cómo el presidente desarrolló el discurso agrupado en varios temas.

Destacaron cómo arrancó, sus prioridades y preocupaciones, su clientela electoral, es decir, los adultos mayores que es donde más votos tiene; el segundo tema, que parecería un déficit que él siente que tiene como jefe de Estado, que es el problema del desabasto de las medicinas; y el tercer tema sería la militarización y la polarización. En todo ello dijeron, “hay verdades a medias”.

Coincidieron que se trató de un discurso triunfalista, algo que no sorprendió: no reconoció ni un error, no habló de las muertes por COVID.

“Llamó la atención que habló de corridito”, mencionaron.

“Lo hizo en la Cumbre de Líderes de América del Norte. Quizá este sea su mejor discurso hasta el momento, muy emotivo, con muchísima pasión, pero en lo que hace ya al contenido, dentro de todo esta andanada de cifras triunfalistas, habría que cuestionar mucha información”, expusieron.

Reconocieron el liderazgo que tiene frente a las masas del pueblo, que por cierto en su discurso lo mencionó 26 veces, sin embargo observaron que en esta ocasión no habló de la mafia, la narrativa con la que ha construido su gobierno. Impresiona la popularidad con la que llega.

En este discurso tampoco hubo autocrítica, pero como siempre habló de la corrupción, de cómo han cambiado las cosas, de la austeridad; hizo énfasis en sus programas sociales.

Observaron los mensajes y las referencias en el evento como la presencia de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

Los analistas concluyeron que fue un muy buen día para el presidente, a quien calificaron de “un político fuera de serie”.

Esta edición de Tercer Grado, bajó la conducción de René Delgado, contó con la participación de Denise Maerker, Leo Zuckermann, Raymundo Riva Palacio, Genaro Lozano y Sergio Sarmiento.

Con información de Tercer Grado.

