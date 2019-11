Video: La masacre de los LeBarón y la estrategia de seguridad de AMLO, en Tercer Grado

En Tercer Grado los periodistas analizaron la masacre de la familia LeBarón, la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador y la relación bilateral México-EEUU previo a las elecciones de 2020.

“El atentado contra la familia es un acto de violencia incomprensible en el país”, dijeron.

Reconocieron que no es el primero, ni el único, pero que ello no quita lo atroz y doloroso que mujeres y niños fueran acribillados a plena luz del día.

Aceptaron que se han visto otras masacres en el país y que la de los LeBarón no se vuelve atribuible al gobierno actual.

Recordaron que existe una concatenación de hechos en las últimas semanas: Michoacán, Guerrero, Topochica, Tepito, Culiacán, y la pregunta es: ¿se está haciendo lo correcto?

Coincidieron en que hay un impacto por el horror, la forma cruel y patológica con la que asesinaron a esta familia.

Hablaron de la serie de especulaciones y de lo contraproducente que los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, se hicieran presentes en Bavispe, Sonora.

Además, que esto no viene del nuevo gobierno, pero el actual no muestra dónde está la estrategia y en cambio, sí la incapacidad del Estado para actuar, porque los homicidios van en aumento, hay una situación de impunidad importante y no se logra enfrentar al crimen organizado, al grado de que la señal es que, si se captura un capo, lo van a liberar.

Subrayaron que la estrategia de los abrazos no es la solución.

Lamentaron que quien domine la agenda no sea el presidente, sino el crimen organizado, y que, López Obrador tiene que entender, que, si no hace algo en serio, el sexenio será rebasado por la inseguridad.

Reconocieron que la respuesta de López Obrador a Donald Trump tras su ofrecimiento de cooperación contra el crimen organizado fue buena, pero que le sube tensión a la relación bilateral con Estados Unidos.

Precisaron que Trump utiliza a México en un tema electoral.

Esta emisión de Tercer Grado, bajo la conducción de Leopoldo Gómez, contó con la participación de Denise Maerker, Raymundo Riva Palacio, René Delgado, Sergio Sarmiento, Genaro Lozano y Leo Zuckermann.

Con información de Tercer Grado.

LLH