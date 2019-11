Video: La renuncia de Evo Morales en Bolivia y la llegada de Rosario Piedra a la CNDH, en Tercer Grado

En Tercer Grado los periodistas analizan la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia, su exilio en México y la llegada de Rosario Piedra Ibarra a la presidencia de la CNDH.

En Bolivia, dijeron, existe una dualidad por lo que significó el gobierno de Evo Morales: su triunfo, una integración en 13 años nueve meses, el incremento del PIB per cápita, la reducción de la pobreza, pero también del desgaste de las instituciones por su decisión de perpetuarse en el poder.

Reconocieron que hubo un claroscuro en el tiempo de Evo y con ello, llegó el momento de las últimas elecciones, donde la mayoría no quería otra reelección.

Entre los periodistas discreparon sobre el llamado “Golpe de Estado”, porque señalaron, el Ejército lo que hizo fue salvar el costo político que representaba Evo Morales. Recordaron que Bolivia se quedó sin poder y con una ruptura institucional profunda.

Sobre el asilo político del expresidente de Bolivia reconocieron que México hizo bien en ofrecerlo. También que la participación del canciller Ebrard fue una chuza pues le dio un respiro al presidente López Obrador en el tema de seguridad porque en días recientes, tras los hechos en Culiacán, México era un Estado fallido y hoy, muestra una de sus mejores caras, la de la diplomacia.

Anotaron que llaman la atención las decisiones que toma el presidente, pues recordaron que cuando sucedieron los hechos en Culiacán, él dijo que no tomó la decisión y con lo de Evo, levantó la mano y dijo, sí, yo tomé la decisión.

La CNDH tropieza con Piedra

En el último bloque, los periodistas hablaron sobre la toma de protesta de Rosario Piedra como la nueva ombudsperson: la forma en que llegó a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), coincidieron, fue penosa y que el proceso estuvo viciado.

Lamentaron que, con la llegada de Piedra, la CNDH pierde autonomía, no será independiente, y que ella, no cuenta con el conocimiento técnico, no cumple con los criterios establecidos, es parcial y cumplirá con los deseos del presidente.

Esta emisión de Tercer Grado, bajo la conducción de Leopoldo Gómez, contó con la participación de Denise Maerker, Ana Francisca Vega, Raymundo Riva Palacio, René Delgado, Sergio Sarmiento y Leo Zuckermann.

Con información de Tercer Grado.

