Video: Sujeto se niega a usar cubrebocas y lo llaman #LordEsMiCuerpo

En redes sociales se difundió el video de un hombre que se niega a usar cubrebocas en un centro comercial y ahora es bautizado como “#LordEsMiCuerpo“.

Aún hay personas que no entienden que el uso de cubrebocas no sólo sirve para cuidarse a sí mismos sino también para cuidar a los demás.

Tal es el caso de este hombre, apodado en redes sociales como “#Lord es mi cuerpo”, quien rechazó usar cubrebocas bajo el argumento de que la pandemia es un engaño y que nadie le puede decir que hacer con su cuerpo.

Lo que no tomó en cuenta es que él podría ser un caso asintomático y poner en riesgo a personas vulnerables.

La discusión ocurrió entre este sujeto y policías de una plaza comercial de Villahermosa, Tabasco.

En el video –que fue grabado por el mismo hombre– se aprecia cómo se niega a seguir las medidas sanitarias de la plaza y usar el cubrebocas.

“No lo voy a utilizar, ¿me salgo o me sacan? Como gustes, pero yo no voy a usar cubrebocas porque es mi cuerpo, me checaron la temperatura, yo mando y decido en mi cuerpo. Si tú te quieres inyectar o poner el bozal lo puedes usar, pero yo soy libre y soberano”, fueron parte de las palabras dichas por este sujeto.