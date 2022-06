Video: Sujeto manosea a una menor en Puebla y escapa

Las cámaras de seguridad en la colonia Miguel Hidalgo en la ciudad de Puebla captaron el momento en que un hombre que caminando por la calle sorprende a una menor a la que por la fuerza le realizó tocamientos.

Después de agredir a la menor el hombre escapó.

“Es una señorita, ella se iba a las 5 de la mañana a trabajar sale y el individuo se topa y la manosea igual, o sea, no es la primera vez que pasa esto en la calle” , apuntó Teresa Báez, vecina.

“Fue a las 7 y media de la mañana, el tipo pasó, la vio sola, yo creo vio la calle sola, la espero por allá, la espero cuando regresaba es lo que hemos checado videos a ver si lo volvemos a ver, pero no sabemos sí sea vecino de por acá sí solo paso para ver a quién fregaba no sabemos la verdad”, dijo Edith, una vecina.

“También yo bajé del micro por ahí de donde están los árboles igual había un tipo y así por acá no pues fue en la noche el susto te metes a tu casa pues el tipo se echó a correr ya ni le ves la cara”, dijo Edith, vecina.

“Yo creo que este sujeto ya nada más andaba checando en qué momento salían las niñas o no sé qué para atacarla porque fue en pleno día, fue en la mañana y no es justo que nada más salen así acá cosas que no en esta colonia”, comentó una vecina.