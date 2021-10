Video: Se desata balacera en medio de partido de futbol en Azcapotzalco

Un hombre irrumpió en una cancha de futbol, donde jugaban los equipos amateurs Barcelona contra San Antonio, en la alcaldía Azcapotzalco, y disparó contra el árbitro. Luego lesionó a un jugador contrario, sin que ninguna autoridad interviniera.

El encuentro se realizó, la noche del lunes 4 de octubre de 2021, y se transmitía por Facebook en la cuenta de la Liga Amateur El Rosario.

Al momento en que el equipo San Antonio iba a cobrar una falta, se escucha que una persona comienza a incitar a la violencia.

En ese momento se observa que un hombre ingresa corriendo a la cancha portando una pistola en la mano derecha, apunta al árbitro y realiza dos detonaciones.

A continuación se alcanzó a ver al árbitro correr y a los jugadores dispersándose.

En la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que cuando los policías del sector acudieron, ya estaba cerrada la cancha.

Según los datos de la policía, el incidente no se reportó al 9-1-1 y aparentemente el lesionado se retiró por sus medios.

En la alcaldía Azcapotzalco informaron que la cancha, donde ocurrió el incidente, no pertenece a ninguno de los nueve deportivos que administran.

“Es privada, No es una cancha que sea del deportivo, de algunos de los 9 deportivos de Azcapotzalco. Estamos investigando cómo funciona, qué permisos tiene. Es como un deportivo privado. Está en El Rosario. Vemos a ver exactamente de quién es esa cancha y cómo se maneja. La Secretaría de Seguridad Ciudadana se enteró de la noticia viral. No tuvimos ningún tipo de denunci. Debería de haber un protocolo de seguridad en todos estos espacios donde entra público, que no entren armados, que no entren con bebidas alcohólicas, con drogas. Jóvenes que lleguen hacer deporte o a disfrutar del deporte, pero no lo que sucedió ahí.Implementar medidas de seguridad propiamente en estos deportivos. Evitar que esto suceda. Hay muchas quejas de que en estos espacios después de cada juego se convierten en una cantina”, declaró Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco.