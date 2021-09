VIDEO: Sacerdote sugiere matar a mujeres que abortan, afirma que “no sirven para nada y están huecas”

En Coahuila, durante una misa dominical, el sacerdote Lázaro Hernández Soto, hizo unas desafortunadas declaraciones sobre el aborto, que provocaron críticas y la indignación de varias mujeres.

A 4 días de que la Suprema Corte de Justicia de Nación despenalizara el aborto en todo el país, ésta se sumó a las reacciones en contra por parte de grupos religiosos.

Durante la homilía en la parroquia La Salle en Monclova, afirmó que era mejor que los padres mataran a sus hijas que deciden interrumpir su embarazo de manera voluntaria y remató con la frase: una mujer que aborta, ya no sirve para nada.

El video fue compartido en redes sociales y se hizo viral.

“El aborto está legalizado y todo mundo muy contento, “vamos a matar a los niños” porque nos estorban, vamos a matar a todos los niños porque nos estorban. El niño no se puede defender ¿Por qué no matamos a la mamá? que tampoco va a servir para nada, una mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca, moral, física y psicológica”, dijo durante la homilía el sacerdote Lázaro Hernández Soto, de la iglesia La Salle en Monclova, Coahuila.

La mañana del lunes, el Frente Nacional por la Familia realizó una protesta afuera de las instalaciones de la Corte, en tanto el sacerdote pedía una disculpa.

Este lunes, el sacerdote Hernández ofreció una conferencia de prensa para disculparse por sus declaraciones. Aseguró que no quiso ofender a la mujeres, solo intentó hacer una reflexión para preservar la vida. Dijo que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Se malinterpretaron las cosas, estaba predicando sobre los derechos de la familia. Pero el ejemplo no fue de que vamos a matar a las mujeres, las mujeres son tan importantes en cualquier ambiente, si la mujer no nos movemos, entonces por eso era la idea, pero no de atacar a la mujer de ninguna manera, la mujer tiene una importancia dentro de la sociedad dentro de la iglesia, tiene papeles importantes así que yo no voy a ir en contra de la mujer, al contrario, alabo la grandeza de la mujer, si rechazara a la mujer estaría traicionándolo porque vengo de una mujer, todos venimos de una mujer, se malinterpretó las cosas”.