Video: Roba tráiler e impacta varios vehículos en Monclova, Coahuila

Un hombre presuntamente intoxicado robó un tráiler en Monclova, Coahuila, y escapó a toda velocidad por la carretera que lleva a Monterrey.

La unidad fue detectada en la Carretera Monclova-Monterrey a exceso de velocidad por policías del municipio de Abasolo, quienes incluso alertaron que la unidad se había quedado sin frenos.

Tras implementar un operativo, agentes del municipio de Escobedo lograron ubicarlo.

En el camino, el conductor se impactó contra varios vehículos y finalmente chocó en el Camino a las Pedreras, a la altura del kilómetro 19, donde policías lo capturaron.

Finalmente, se informó que el tráiler no se había quedado sin frenos, sino que el conductor de la pesada unidad se encontraba bajo los efectos de las drogas.

La tarde del jueves 30 de enero, un tráiler fue embestido por el tren en el crucero La Alameda, sobre la carretera Chapala en El Salto, Jalisco.

A decir de su operador, antes de cruzar la vía del tren, delante del camión se detuvo un vehículo familiar del cual descendió una mujer y sus hijas menores por lo que, para evitar atropellarlas, la unidad de carga invadió el paso del tren y lo arrolló.

– ¿Está bien de salud? – No, me duele el pecho, – ¿Recuerda el incidente? – Había dos camionetas y una familia y una señora descendió, no sé para qué las iba a bajar y para no llevármelas, me cambié al carril de alta y no silbó el tren y le pegó en la parte trasera a la caja”, detalló José Alberto Olvera, conductor del tráiler.