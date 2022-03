Video: Resolución en el caso Gertz Manero y la reforma eléctrica, en Tercer Grado

En Tercer Grado los panelistas hablaron sobre las consecuencias que le puede acarrear al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la resolución de la Suprema Corte; también se abordó la reforma eléctrica.

Un fuerte revés sufrió el fiscal Gertz Manero con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que descalifica la causa que prendió sin fundamento en contra de su familia política, un hecho que naturalmente cimbra el aparato de procuración de justicia.

“Once ministras y ministros votaron 11-0 por la cancelación de la orden de aprehensión y liberación inmediata de Alejandra Cuevas, y la cancelación de la orden de aprehensión de su madre, Laura Morán, a quien había acusado el fiscal Gertz Manero de homicidio por omisión de su hermano. Pero no solo fueron los votos, sino los argumentos; básicamente y lo más importante, se trataría de un delito que no existe en el Código Penal y el no haber oído los argumentos de la defensa de las señoras. El tema era del fuero común”, expuso Raymundo Riva Palacio.

Se recordó que la orden de aprehensión la ejecutaron agentes ministeriales de la Ciudad de México, “sin ninguna orden”.

“Metieron a la señora Alejandra Cuevas 528 días a la cárcel y soslayaron las pruebas de la defensa”, subrayaron.

Destacaron que es de celebrarse que Alejandra Cuevas recupere su libertad, que Laura Morán no sea objeto de persecución, pero también señalaron que todos los hechos son una catástrofe.

“Se trata de una cronología que desnuda el uso del poder en beneficio de una persona”, indicó Denise Maerker.

Reforma eléctrica

Ya inició el proceso legislativo de la reforma eléctrica; por un lado, en la Cámara de Diputados se ha comenzado a elaborar el dictamen en torno a la reforma constitucional, que impacta sobre esta industria, y por otro lado en la Suprema Corte se ha comenzado a conocer la resolución en torno a la Ley de la Industria Eléctrica, que parecerían dos vías para tratar de alcanzar lo que pretende la Cuarta Transformación.

