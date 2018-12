VIDEO: Primer vuelo comercial de AMLO como presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue abordado por los pasajeros de la Terminal Dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la que llegó esta tarde para volar al puerto de Veracruz.

Le pidieron tomarse la foto con él, lo felicitaron, y le hicieron diversas sugerencias.

En breve entrevista con los medios, dijo que no haría declaraciones políticas por unas horas, aunque aceptó que al recibir este 1 de diciembre la banda presidencial también recibía un compromiso. Antes bromeó.

La aerolínea @AeromarMx agradeció su preferencia al presidente @lopezobrador_, quien abordó uno de sus vuelos para trasladarse a #Veracruz en su primer evento como titular del Ejecutivo Federal Vía de Gabriela Jiménez / @elsolde_mexico pic.twitter.com/lMgF5orxwi — Salvador Zaragoza A. (@SalvadorZA) December 3, 2018

En su primer viaje como Presidente, personal del Aeropuerto ofreció a AMLO trato preferencial, sin embargo, el mandatario lo rechazó y viajó en el camión interno para abordar su vuelo comercial (Video: El Universal) pic.twitter.com/JNYP4Qh5qr — Megáfono (@Megafono_Mx) December 2, 2018

“Vamos a hacer una huelga de tres horas. Estoy diciendo que va a haber huelga de temas políticos, es una responsabilidad, lo que dijo el joven de la bicicleta, ahí está todo, cargo con la responsabilidad, eso es la banda, una responsabilidad ¿Cómo amaneció? Igual que siempre, atento a los problemas del país. Afortunadamente ayer no hubieron problemas mayores, el parte que me dieron fue sin novedad, desde luego esto no significa que no hayan habido delitos, pero nada extraordinario o de preocupación mayor”, dijo López Obrador.

#AMLO a su llegada a Veracruz . Llega en vuelo comercial al Aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona pic.twitter.com/WNMjjo8F2D — Araceli Baizabal (@abaizabal45) December 2, 2018

El presidente AMLO (@lopezobrador_) celebra que los #Pumas eliminaron a los Tigres mientras sus secretarios ponen a la venta el #AviónPresidencial y anuncian continuar las obras en el #NAIM @PumasMX @TigresOficial pic.twitter.com/SmtI2ZwEdv — LaHogueraMx (@LaHogueraMx) December 2, 2018

Rehusó que el personal de la aerolínea lo dejara pasar antes que otros pasajeros y, relajado, abordó el camión rumbo a la aeronave.

Con información de Carmen Jaimes

JLR