Video: ‘Por eso las matan’ grita taxista a mujeres en Oaxaca y lo detienen

La difusión de un video en redes sociales movilizó a policías de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, con la finalidad de encontrar y detener al chofer de la unidad 10-309 de Santa Cruz Amilpas.

Según la Secretaría de la Movilidad, el incidente ocurrió cuando las mujeres que se encontraban a bordo del taxi que presta el servicio colectivo hacia la ciudad de Oaxaca, se inconformaron por la velocidad con que conducía el taxista.

En el video se escucha cuando el chofer las ofende y les dice: “Luego dicen que por eso las matan”

“Y las tres personas, mujeres, en este caso que iban a bordo y ellas deciden por la actitud del chofer bajarse en una calle determinada, mucho antes de llegar a su destino, bajarse del vehículo por la actitud del chofer, es así que se empieza a hacer de palabras el chofer y donde las ofende”, comentó Claudia Silva, secretaria de Movilidad de Oaxaca.

Después de la viralización del video, la Policía Vial montó un operativo para detenerlo.

Fue ubicado cuando cubría su ruta de Santa Cruz Amilpas hacia la ciudad de Oaxaca y a la altura de la avenida Ferrocarril, fue asegurado.

“Él a su vez pues se puso un poco agresivo, decía que no podíamos detenerlo que no, que él tenía familiares en la Fiscalía y que él era influyente, nosotros los trasladamos hacia acá y ya fue que checamos que no tenía licencia, no tenía su documentación en vigencia”, señaló Keila Vásquez Cabrera, oficial de la Policía Vial de Oaxaca.

Tras su detención, la Secretaría de la Movilidad informó que al conductor le fue cancelada su licencia de conducir, sin la posibilidad de volver a conducir en el servicio público, mientras que, al concesionario de la unidad se le aplicó una sanción económica.

Posteriormente, la Policía Vial lo puso a disposición de la Fiscalía General de Oaxaca.

“La unidad de motor es puesta a disposición de la Secretaría de Movilidad y el conductor, por cometer el delito de resistencia a particulares, a la acción policial es puesto a disposición de la fiscalía, quien en su momento seguramente contactó, contactará a la víctima para realizar lo procedente”, dijo Raúl Guillén Padilla, subdirector de la Policía Vial.

Las autoridades pidieron a las mujeres agredidas presentar una denuncia contra el taxista agresor, para que sea la fiscalía la que configure los delitos que el caso amerite.

