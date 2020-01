Video: Policía amenaza con su arma a perro en la Alameda Central

La noche del sábado 18 de enero, un policía que resguardaba el Hemiciclo a Juárez, ubicado en la Alameda Central, desenfundó su arma y amagó con dispararle a un perro que presuntamente lo habría mordido.

El actuar del agente fue exhibido en un video que se compartió por medio de las redes sociales, donde se aprecia el instante en que apuntó su arma en dirección al can.

De acuerdo al testimonio del agente, quien ya fue retirado del lugar, el altercado se produjo después de que se acercara al dueño de la mascota para pedirle que recogiera su basura.

Le hice un comentario a una persona que recogiera su basura. El perro venía con el ciudadano, en cuanto le comenté el perro se me aventó, eso es lo que la gente no mostró, porque no grabó eso”.