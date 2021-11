Video: Perro corre desesperado detrás del coche de sus dueños tras ser abandonado en Viaducto

El conductor de un vehículo presuntamente abandonó a su perro entre Viaducto y Congreso de la Unión.

Un testigo grabó cómo el perro fue corriendo tras el automóvil, pero nunca lo alcanzó.

Todo sucedió en la alcaldía Cuauhtémoc, en la capital del país.

México es considerado el país número uno de América Latina con mayor población de perros y gatos callejeros; se calcula que hay 23 millones de estos animales, de los cuales el 70% vive en las calles, de acuerdo a cifras de 2018.

Perros y gatos que algún día tuvieron casa y dueño, hoy deambulan sin nombre, sin alimento y sin techo, pero algunos de ellos como Sombra, Selfie, Kobu, Rocco, Lula, Kitty y Almendra han corrido con suerte y ya son parte de una familia.

Daniel comentó que hace tres años se encontró a Rocco en la avenida descuidado.

“Hace tres años que Rocco me cambió la vida, me lo encontré en la avenida y pues estaba súper descuidado su pelo lo tenía todo maltratado sucio, flaco, desnutrido y pues ahora es parte de nosotros y sin él no podría vivir”, dijo Daniel.