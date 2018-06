VIDEO: Patrulla fronteriza de EU atropella a un hombre

Un video publicado en redes sociales muestra el momento en que una camioneta de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos atropella a un hombre en la reserva indígena de Tohono O’odham, Arizona, en la frontera con México.

U.S Border Patrol ran over an O’odham man today on the Tohono O’odham Nation.

This is an example of the fear O’odham have to face everyday because BP ravage our communities & are careless with our lives. pic.twitter.com/ZEbVlIe5cl

— Indivisible Tohono (@Indivisible_TO) June 15, 2018