VIDEO: Familia de osos moviliza a policías en Saltillo

Una familia de osos provocó la movilización de la Policía Ambiental en la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo, Coahuila, en las faldas de la sierra de Zapalinamé.

Vecinos de este sector habitacional publicaron en redes sociales un video en donde se observa a una osa y a tres oseznos merodear cerca de las viviendas.

Tras el reporte, elementos de la Policía Ambiental se presentaron en el lugar y buscaron sin éxito a los osos.

Ahorita se hizo un recorrido por el lado del arroyo, subiéndose a la colina para ver si identificábamos a los osos, fue negativo, no hubo nada visualmente”, explicó Miguel Flores, inspector de la Policía Ambiental de Saltillo, Coahuila.

Los vecinos del lugar admitieron que son constantes las visitas de los osos a este sector.

Ya la vez pasada vino Protección Civil allá arriba, pero ya le digo, ya no les quisimos hablar inmediatamente porque no les hicieron nada, no vinieron por ellos”, señaló Ana Cecilia Rodríguez, vecina de la colonia Lomas de Lourdes.