VIDEO: Oso ‘acaricia’ a mujer en Nuevo León

Los avistamientos de osos se han incrementado en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

Te recomendamos: VIDEO: Familia de osos moviliza a policías en Saltillo

Aunque es frecuente el toparse con ellos, tener contacto con los osos es peligroso.

En días pasados se hizo viral un video donde un grupo de personas convive con uno de estos ejemplares.

Aunque pareciera que el oso acaricia a una de las mujeres, en realidad la trataba de asustar y pudo haberla atacado.

Principalmente no retirarse, el estar acercándose al mismo oso, el tratar de jugar con él, ellos, como se ve en el video creen que están jugando con ellos, y no, el oso está viendo, está explorando lo que es la zona, viendo lo que es la zona, se ve donde le alcanza a morder varias veces lo que es la mano, si el oso quisiera en ese momento podría jalarla y para soltarla ya sería muy muy difícil”, indicó Gilberto Alonso Almaguer Meléndez, director de Protección Civil de Santa Catarina.

El director de Protección Civil del municipio de Santa Catarina, Gilberto Almaguer, explicó que la especie de oso que se puede encontrar en Nuevo León, aunque parezca inofensiva, es muy peligrosa.

Pueden hacer una lesión grave, tienen lo que son las garras muy, con una sola que te puedan manotear, pueden rasgar lo que es tu piel, la ropa, tienen una fuerza impresionante y prácticamente ellos se pueden acercar, pueden hacer como que están jugando contigo, pero el oso lo que hace es pegarte, muchas veces aventarte”, señaló Gilberto Alonso Almaguer Meléndez, director de Protección Civil de Santa Catarina.

El cuerpo de auxilio lanzó las siguientes recomendaciones:

-No acercarse a los osos ni molestarlos.

-Guardar la calma.

-No arrojarles comida ni golpearlos.

-Evitar intentar fotografiarlos o videograbarlos.

-No dejar a su alcance basura, y cuando nos topemos con uno de estos ejemplares hablar al 911.

Y lo más importante, nunca olvidar que no son animales domésticos.

No hay que olvidar que es un animal salvaje que principalmente está en el área donde no hay acceso a la gente o donde están ellos libres, no acercarse, no tratar de tomarle lo que son fotografías, siempre el oso va a estar buscando o normalmente lo que andan buscando es comida y podemos molestarlos, pueden traer, por ejemplo, lo que son también crías”, refirió Gilberto Alonso Almaguer Meléndez, director de Protección Civil de Santa Catarina.

Tan sólo en Santa Catarina se han registrado 10 reportes de avistamiento de osos en lo que va de este 2019 y aunque no ha habido reporte de lesionados, si han provocado movilización por daños o preocupación de las personas.

Con información de Hugo Aranda.

Rar