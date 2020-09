Video: Oficiales de tránsito someten y golpean a joven en Torreón, Coahuila

En redes sociales se difundieron videos donde se observa a varios elementos de Tránsito y Vialidad del Municipio de Torreón, Coahuila, someter y golpear a un joven en un punto de revisión del alcoholímetro.

El joven fue golpeado con una macana en varias ocasiones, mientras que otros elementos agredieron a otras personas.

Ocurrió el sábado pasado sobre la calzada Juan Pablo II, después de que Rafael recibió una llamada de la esposa de su primo, quienes momentos antes se habían retirado de una reunión familiar.

En la llamada la mujer le pide que acuda al punto de revisión porque a su primo lo habían detenido.

Al lugar llegó Rafael y varios familiares. Al cuestionar a los agentes porque habían detenido a su primo comenzó una discusión y los agentes de tránsito comenzaron a golpear a Rafael y a sus familiares.

Rafa cayó al suelo y ahí fue golpeado en repetidas ocasiones hasta por ocho agentes a la vez, en otro extremo de la calle sus acompañantes también fueron agredidos.

“Entonces llega uno de vialidad a querernos golpear, entonces nosotros nos sacamos de onda y nos quisimos retirar de ahí, lo cual llegan otros elementos y ya nos empiezan a golpear y a mí me tumbaron, me pegaron en la cabeza”, dijo Rafael, joven agredido por policías.

Después del incidente Rafael y sus familiares no interpusieron una denuncia. Fueron amenazados por los policías.

“Ya estando nosotros sometidos, los oficiales nos amenazaron que no sacáramos nada a la luz porque nos iba a ir peor, que ya nos tenían identificados, ellos me quitaron mi celular, me quitaron mi cartera”, enfatizó Rafael.