Video: Madre de niño con cáncer se arrodilla frente a diputada de Morena para suplicar medicamentos

Madres de niños con cáncer suplicaron apoyo de los diputados de Morena para aprobar mayores recursos del Presupuesto para su atención. Débora Medina, madre de Carlos Alberto Estrada Medina, de 14 años, se arrodilló frente a la diputada Merary Villegas, de Morena, y junto con la señora Alejandra Zavala, madre de Luci Escarlet Carrillo, de 8 años, reclamaron apoyo para sus hijos.

Morena se inconformó y acusó al PAN de promover la protesta. Durante la protesta se escuchó el diálogo entre las madres y las diputadas.

-Diputada Merary Villegas, de Morena: “Por supuesto… y no nada más por los niños con quimio… estamos ayudando, más que ustedes” (refiere a los diputados del PAN)

-Señora Débora Medina Hernández (arrodillada): “Por favor ayúdanos, mi hijo no tiene medicamentos.

-Eso es teatro, eso es teatro (diputada de Morena)

-Señora Débora Medina Hernández: “No tiene hormona de crecimiento, no, no la tiene”.

Por su parte, la diputada Andrea Chávez Treviño, exclamó:

“Si pudiera llamar al orden en el pleno, por favor, diputada presidenta Karla Almazán, nos están grabando, nos están agrediendo con celulares, con dispositivos en este momento, afectando nuestra integridad como diputados federales dentro del salón de sesiones, no se vale que los representantes de Acción Nacional nos estén exponiendo de esa manera, como si no fuera nuestra voluntad ayudar a las familias que la están pasando mal con las hijas y con sus hijos, no se vale hacer política de carroña, con el dolor de las familias no, diputados y diputadas de Acción Nacional”.

Y es que desde la tribuna el PAN presentó este exhorto:

En conferencia previa, las madres de niños con cáncer explicaron el caso de sus hijos y la falta de medicamentos que padecen.

“Mi hijo ha sufrido desde los 3 años de vida, entonces el saber que no hay medicamento, abasto del problema que ellos traen de la enfermedad, mi hijo le dio la diabetes insípida, mi hijo sufre de crecimiento, entonces esos medicamentos nadie nos los da, nadie me los cubre y uno la verdad no tiene la economía para salir adelante, entonces sí me gustaría que nos apoyaran al cien por ciento porque no nada más es mi hijo, ni es mi caso, así como yo, habemos muchos”, señaló Débora Medina Hernández.