Video: Lancha con turistas se hunde en Mazunte, Oaxaca

Una lancha que transportaba turistas se hundió en la playa principal de Mazunte, en la costa de Oaxaca y dejó como saldo una persona lesionada.

De acuerdo con las autoridades la embarcación llevaba a bordo a unas 12 personas y apenas iban a salir de la bahía cuando una ola de gran tamaño levantó la lancha y la hundió.

“Y pues la última ola fue que regresó la lancha y ya no pudo continuar para adentro y pues los turistas andaban nadando, lo bueno es que no hubo más olas, quedó tranquilo y pues bueno, una chica que medio se lastimó y bueno, bendito sea dios que no pasó nada grave”, dijo Melchor Aguirre Mendoza, salvavidas de Mazunte.