Video: Hombre se traga cuatro anillos para robarlos de joyería en Puebla

Un hombre se tragó al menos cuatro anillos para robarlos de una joyería de la ciudad de Puebla.

Te recomendamos: Asesinan a balazos a un conductor de auto de lujo en avenida División del Norte, Coyoacán



Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento en el que el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, se bajó el cubrebocas y se colocó en la boca los anillos, aprovechando que la vendedora estaba distraída.

Minutos después, la empleada se percató que los anillos no se encontraban en el mostrador y comenzó a buscarlos.

El guardia de seguridad revisó al hombre y al no encontrar las joyas, lo dejó ir.

Video: Dueño de joyería simula asalto para entrenar a su perro; reacción de la mascota se viraliza

Un perro de raza husky le demostró a su dueño que no puede confiar en él si es que quiere proteger su joyería, pues aunque lo entrenó, el can simplemente no reaccionó cuando simuló un asalto en el lugar y se viralizó en redes.

A través de redes sociales se ha viralizado un video que ocurrió en Chiang Ma, Tailandia. En la reproducción, que fue una simulación, se puede ver cómo un hombre se acerca al mostrador, apunta con una pistola al dueño de la tienda, le quita una bolsa y se va del lugar.

Mientras sucedió todo eso, el perro Lucky, que en teoría debía reaccionar porque había sido entrenado, simplemente se quedó acostado en su lugar.

“Intenté entrenarlo sobre qué hacer en casos como este, pero simplemente se durmió durante nuestra simulación”, dijo Worawut Lomwanawrong, dueño de la tienda.

Worawut aseguró que, en dado caso que el caso hubiera sido real, “habría muerto. Probablemente dejaría al ladrón si le ofrecieran golosinas.

Pese al intento fallido de que su mascota defendiera la tienda, el dueño mencionó que en realidad le gusta tener a Lucky en la joyería. “Lo llamé así porque me trae suerte. Quizás ese sea su propósito, hacer felices a todos a su alrededor y no vigilar tiendas”, dijo Lomwanagrong.

Con información de FOROtv

RVC