Video inédito de la detención de Javier Herrera Valles, primera persona en acusar a García Luna

En dos meses será la audiencia de Genaro García Luna, secretario de Seguridad del presidente Felipe Calderón, que está acusado de narcotráfico. La primera persona en acusarlo fue Javier Herrera Valles, quien era Coordinador Regional de la Policía Federal y fue detenido cuando venía a una entrevista al programa Punto de Partida; así realizaron la detención.

A raíz de su denuncia, Herrera Valles fue detenido la noche del 17 de noviembre de 2008, todos estos años después En Punto obtuvo el video de esa noche, de esa detención, donde se aprecia cómo fue golpeado. Lo acusaron de delincuencia organizada y delitos contra la salud, y el juez del caso lo absolvió por falta de elementos y vicios de fondo.

“Este es un video inédito, que estuvo oculto por 13 años, estamos exactamente en frente del metro Balderas, va a ser el atorón aquí. Yo iba a una entrevista a Televisa, ahí se ve al fondo, con la periodista Denise Maerker y ya no me permitieron llegar”, Javier Herrera Valles, ex coordinador Seguridad Regional Policía Federal.

Este video fue grabado el 17 de noviembre de 2008, cuando Javier Herrera Valles era coordinador de seguridad regional de la Policía Federal y se dirigía a Televisa, al programa Punto de Partida, para denunciar presunta corrupción y nexos criminales de Genaro García Luna y de sus colaboradores más cercanos.

“El 15 de febrero yo mande una carta al presidente Felipe Calderón Hinojosa donde le daba a conocer de muchas irregularidades administrativas y operativas del grupo de Genaro García Luna, la simulación que se estaba haciendo en contra de la delincuencia organizada. Eso fue lo que me enemisto con Genaro García Luna y el presidente”, Javier Herrera Valles, ex coordinador Seguridad Regional Policía Federal. “Ahí se ve mi hijo en el suelo, golpeándolo, aquí me quieren poner las esposas sin mostrar orden alguna. ‘Déjame ver la orden’. Por la espalda me sujeta fuertemente, me está cortando la respiración. ‘Déjame respirar’. Ahí me meten a la patrulla, ahí se suben encima de mi”, Javier Herrera Valles, ex coordinador Seguridad Regional Policía Federal.

Herrera Valles fue detenido por Policías Federales acompañados de civiles armados que no se identificaron ni presentaron una orden de aprehensión, fue brutalmente golpeado al interior de la patrulla, peritajes confirmaron que le rompieron una costilla.

“Ahí se escucha que me están golpeando, ya me fracturaron la costilla”, Javier Herrera Valles, ex coordinador Seguridad Regional Policía Federal.

Durante el traslado a la entonces subprocuraduría de investigación especializada en delincuencia organizada, SIEDO, Herrera Valles denuncia que continuaron golpeándolo.

“Manifestando que eso era por no haber entendido y seguir metiéndome con el ingeniero Genaro García Luna. Estuve a punto de desmayarme al interior de la patrulla por los golpes y el dolor tan fuerte. Estoy muy golpeado, si se fijan la corbata, realmente no podía respirar, estaba muy golpeado”, Javier Herrera Valles, ex coordinador Seguridad Regional Policía Federal.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó que Javier fue torturado. También que en el operativo participaron alrededor de 20 personas pero sólo 2 policías lo ingresaron y firmaron la puesta a disposición.

“Esta persona es el que va al frente del operativo, se llama Javier Osorio Ballesteros, está persona viene proveniente del CISEN, compañero de Genero García Luna, ahora es comisario de la Guardia Nacional, es el titular del aeropuerto de Cancún. Aquí está Jesús Sixto Alonso Vázquez, el que me sujetó del cuello, el continúa en activo. Este es Roberto Roa Luna, es el que firmó parte de presentación”, Javier Herrera Valles, ex coordinador Seguridad Regional Policía Federal.

Herrera Valles estuvo más de cuatro años en la cárcel, sostiene que las autoridades, durante el sexenio de Felipe Calderón, lo mantuvieron en prisión por un delito que no cometió, sin pruebas y con solo el dicho de un testigo protegido que mintió.

“En ese momento me anularon, me quitaron mi trabajo, mi libertad. Sanción para los que intervinieron. El delito de tortura está clasificado de 20 a 40 años de prisión”, finalizó Javier Herrera Valles, ex coordinador Seguridad Regional Policía Federal.

Con información de Marco Antonio Coronel y Fernando Guillén

DMGS