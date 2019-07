VIDEO: Un grupo de personas irrumpe en hotel donde estaba AMLO

El viernes por la noche, un grupo de manifestantes de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del municipio Ciudad Valle, en San Luis Potosí, irrumpió en el hotel donde se hospedaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, en protesta por la falta de atención del presidente municipal.

En un video que circula en redes, el presidente reclamó a este grupo de personas por su intento de entrar hasta su habitación.

Aquí no voy a tratar nada, la única cosa que quiero es que por favor se retiren porque no merezco que aquí donde voy a descansar se metan ustedes a la fuerza, esto es indebido, la democracia es orden, orden democrático y todos merecemos respeto, aunque se tengan necesidades siempre hay que respetar a la autoridad, es un acto de provocación, no tengo guardaespaldas y nadie les va a reprimir porque no estamos en el régimen de antes”, dijo López Obrador, de acuerdo a un video en redes sociales.

Al hablar de que el presidente de México ya no cuenta con escolta durante un evento este sábado en San Luis Potosí, describió cómo los inconformes llegaron hasta la habitación en el hotel.

Querían hasta meterse en la habitación provocando. Les dije aquí estoy, no traigo guardaespaldas, no tengo yo porque protegerme con nadie, ustedes son unos provocadores, no respetan, ya vengo a descansar, no deberían de meterse en mi intimidad, yo no voy a meterme a la casa de ustedes, los provocadores de un problema que tienen en Valle del Agua; están agarradas ahí y alguien montó esa provocación, pero no por eso voy a andar rodeado de guardaespaldas”, comentó López Obrador.