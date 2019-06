Video: Graban calamar gigante en el Golfo de México

Un grupo de investigadores estadounidenses logró grabar a un calamar gigante de más de tres metros de longitud durante una expedición en el Golfo de México, de acuerdo con un comunicado publicado el 20 de junio por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

El video fue posible gracias a que los expertos desarrollaron una nueva cámara especial llamada ‘Medusa‘.

Este calamar gigante fue captado a una profundidad de 759 metros, ofrece pistas raras y útiles sobre el hábitat de este cefalópodo y sus métodos de caza.

La gente comenzó a aglomerarse, gritando, pero tratando de no emocionarse, porque teníamos que estar seguros de que realmente era lo que pensábamos que era”, afirmó a The New York Times.