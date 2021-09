Video: Fuertes lluvias provocan afectaciones en al menos cuatro estados de México

Las fuertes lluvias provocaron afectaciones en distintos municipios de Veracruz, Hidalgo, Chiapas y Aguascalientes.

Las lluvias dejaron afectaciones en 21 municipios del estado de Veracruz, por crecidas de ríos y arroyos de respuesta rápida, deslaves y derrumbes de tierra.

En la comunidad Rancho Viejo del municipio de San Andrés Tlalnehuayocan, la tierra se abrió debido a las corrientes de agua que se forman cada vez que llueve.

“Más que nada el temor, la preocupación de todos los vecinos que estamos afectados, somos más de 15 familias que estamos siendo afectados, va caminando esto, cada vez que hay lluvia no se puede dormir tranquilos”, comentó Francisco Martínez, habitante de Rancho Viejo.

En el municipio de Teocelo, el desbordamiento de un canal de aguas afectó a 28 familias que perdieron gran parte de sus pertenencias.

“Se salió el agua del río y nos afectó y se llevó gran parte de mis cosas. Mi colchón, mi refrigerador, mi lavadora no sé, no la he prendido, pero yo siento que la lavadora si se echó a perder”, dijo Concepción Romero Teczon, habitante de Teocelo.