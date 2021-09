Video: El dramático rescate de un perrito en el Chiquihuite que falleció

Un perrito murió tras ser rescatado de entre los escombros que dejó el derrumbe del cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla, Estado de México.

A través de un video difundido en redes sociales se ve a un elemento de búsqueda y rescate urbano de la Marina intentando salvar la vida a un perrito que fue hallado entre tierra y enormes rocas.

Aunque lograron sacarlo con vida y se le aplicó el protocolo de reanimación, lamentablemente esto no fue suficiente y el perrito falleció.

Esta situación provocó que el elemento de búsqueda rompiera en llanto, ya que en su equipo hay perros de rescate.

Los hermanos Constantino Lázaro viven desde hace más de 30 años en esta casa, que se ubica en la parte más alta del Chiquihuite, a un costado de la zona donde desgajó el cerro con toneladas de piedras que cayeron sobre varias casas.

No solo fueron testigos del derrumbe de las rocas, fueron los primeros en auxiliar a una joven, de 28 años, que había quedado atrapada.

José Luis Constantino, vecino de la zona, relató: “Salí corriendo estaba aquí parado y vi cómo iban cayendo las piedras, sin pensar me metí para buscar a la muchacha y empecé a quitarle los tabiques que tenía encima. Luego llegó un sobrino de acá atrás, se subió y me ayudó, empezamos a quitar todos los tabiques. Le preguntamos cuántos eran y me dijo: ‘somos tres: mi mamá, mi hermana y yo’. Vimos a la segunda porque le digo que está muchacha la tenía, la estaba cubriendo”.