Video: El Chapo pedía más horas de sueño y salir al patio

Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, reclamó que le daban muy pocas horas de sueño y que no lo dejaban salir al patio, de acuerdo con un video que muestra al líder del Cártel de Sinaloa en un momento de sus últimos días en México.

Te recomendamos: Confirman que el ‘Chapo’ Guzmán está en cárcel ‘supermax’ en Colorado

Se trata de la segunda parte de un video que no había sido publicado y que estaba en resguardo de Notimex, en el que Guzmán Loera solicita más tiempo para descansar.

Eduardo Guerrero Durán, experto en seguridad penitenciaria y custodio del narcotraficante que fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, es la figura que aparece en el video con Guzmán Loera, quien le pide beneficios argumentando que ha tenido buena conducta.

Duran te el diálogo, en la celda que ocupaba El Chapo, Guzmán Loera está sentado en la cama, vistiendo uniforme color beige, sin esposas; el funcionario se mantiene de pie.

Usted sabe de mi comportamiento y eso, para que le explique aquí al titular para… pues… si yo no cumplo con mi comportamiento y no cumplo con el reglamento…”

—La bronca es que te has ido dos veces, pues… – ataja Guerrero Durán.

—Bueno, pero eso es otra cosa –contesta Guzmán Loera.

—No, ¿cómo que otra cosa? Para eso son las medidas de seguridad.

—¡Ah, no!, la seguridad, yo no estoy diciendo que no haiga (sic) –explica el narcotraficante al pedir el beneficio de salir al patio.