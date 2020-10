Video: Doble arcoíris sorprende a habitantes de Puebla

En las redes sociales están circulando varios videos que muestran un doble arcoíris en la ciudad de Puebla.

El espectacular fenómeno, se pudo observar, el jueves 8 de octubre poco antes de las 19:00 horas, desde distintos puntos de la capital poblana por varios minutos.

Este fenómeno se produce por la descomposición de la luz solar en el espectro visible, la cual se produce por refracción cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua en la atmósfera terrestre.

Aparición de un “Arcoiris al revés” impacta a redes sociales

Un hermoso arcoíris invertido apareció en el cielo de Italia. El fenómeno meteorológico apareció en el cielo de Verona el pasado 20 de abril y sorprendió a la población del noroeste italiano. Los usuarios de redes sociales replicaron el fenómeno y lo calificaron como una señal de esperanza en medio de la grave tragedia que está viviendo Italia por la pandemia por el nuevo coronavirus.

En efecto, Italia es una de las naciones con la más alta tasa de mortalidad por el nuevo coronavirus que causa la enfermedad COVID-19. Debido a una reacción lenta de las autoridades, a un brote masivo y repentino, además de una población considerable de adultos mayores, los servicios de salud se desbordaron rápidamente en la nación europea y miles de personas fallecieron sin poder ser atendidas.

Ahora que la curva epidémica está descendiendo en Italia, el avistamiento de este arcoiris invertido parece, en efecto, como si el cielo les estuviera sonriendo. Al menos, así lo han interpretado, en todo el mundo, usuarios de redes sociales. Así lo expresó esta usuaria de Twitter: “Un arcoíris sonriendo en el cielo de ayer, después de la lluvia. ¡Una sonrisa que da esperanza!”

Sin embargo, a ciencia cierta, este fenómeno no es un arcoíris y, como se podrán imaginar, su nombre científico no es “Arcoíris invertido”. De hecho, se trata de un fenómeno meteorológico raro, pero no infrecuente, llamado arco circuncenital o arco de Bravais. Así lo explicó el doctor David Schultz, director de meteorología sinóptica en la Universidad de Manchester:

“Parecen arcoíris y, en cierto sentido, son similares, pero la diferencia crucial es que los arcoíris se forman por la refracción de la luz y la separación de colores a través de gotas de lluvia que caen de las nubes. En el caso de los arcos circuncenitales, las nubes están compuestas de placas de hielo hexagonales que refractan la luz. No son gotas.”

Así, este fenómeno aparece cuando, con cierta inclinación precisa, la luz del sol se refracta en cristales de hielo contenidos en nubes de tipo Cirrus. Al refractarse en el hielo, aparece el fenómeno del arcoíris invertido con el color rojo en la parte de afuera y el azul por dentro.

