Video: Difunden momento de la detención de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”

El presidente de México,Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y su gabinete de seguridad presentaron un video que muestra la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo Guzmán“, el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, quien fue liberado posteriormente.

Te recomendamos: AMLO presenta informe sobre Culiacán; Durazo admite acción precipitada

En conferencia de prensa matutina, encabezada por López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, mostró los primeros minutos de la detención.

Indicó que previo a la captura, Ovidio tuvo comunicación, vía telefónica, con uno de sus hermanos.

En las imágenes difundidas se observa a una mujer que abre la puerta y detrás de ella aparece el hijo de “El Chapo”, sin poner resistencia, por lo que los miembros de la fuerzas especiales le piden al narcotraficante que salga con las manos arriba.

Ovidio levanta las manos y sale del estacionamiento, donde se ocultaba, detrás de él salen dos masculinos más.

Al hijo de “El Chapo” se le escucha decir:

Ya paren todo oiga, ya me entregué, ya paren todo, por favor. Ya paren todo, ya tranquilos, ya ni modo. Dígales que se retiren. Pero ya dígales, ya no quiero que haya desmadres. ¡Ya no quiero que haya desmadre por favor!”.