Conferencia de prensa por coronavirus en México del 8 de marzo de 2021

Las autoridades de Salud dieron a conocer, la noche del 8 de marzo de 2021, que México ya acumula muertos por COVID-19.

Los casos estimados acumulados ascienden a 190 mil 923, de los cuales 43 mil 511 seguirían activos.

Las personas recuperadas ya alcanzaron 1 millón 675 mil 996.

Hasta el momento se han completado 604 mil 339 esquemas de vacunación.

La ocupación de camas de hospitalización general y las camas con ventilador ascienden a 28%.

La ocupación de camas de hospitalización general es del 27% a nivel nacional, al haber 23 mil 196 camas disponibles de las 31 mil 685 registradas.

En la actualidad solo seis entidades tienen una ocupación entre el 30 y 49%, mientras que en los 26 restantes es menor al 30%.

La ocupación de camas con ventilador es del 30% a nivel nacional, al haber 7 mil 763 camas libres de las 11 mil 027 de la reportadas.

En la actualidad solo la Ciudad de México rebasa en 50% de ocupación, 10 entidades están entre el 30 y 49%, mientras que 21 están por debajo del 30%.

Decenas de miles de personas desafiaron las restricciones impuestas por el COVID-19 en todo el mundo para conmemorar, en ocasiones en peligrosas condiciones, el Día Internacional de la Mujer y denunciar la violencia contra las mujeres.

Tanto en las democracias pacíficas como en los países sumidos en grandes conflictos, las mujeres salieron a la calle, aunque en mucho menor número que el año anterior, cuando la pandemia aún no había alcanzado su máxima expresión.

En Turquía, varios centenares de mujeres musulmanas uigures protestaron cerca del consulado amurallado de China en Estambul, pidiendo el cierre de los campos de encarcelamiento masivo en la región de Xinjiang.

Tres de las mujeres más influyentes del planeta advirtieron al Parlamento Europeo del efecto de la pandemia de coronavirus en sus derechos.

Las consecuencias económicas y políticas agudizaron los retos a los que se enfrentan las mujeres, según afirmaron la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En Grecia, donde los medios de comunicación se han llenado de historias relacionadas con el acoso sexual, cientos de mujeres se reunieron en la céntrica plaza Sintagma de Atenas.

En España, donde el movimiento feminista ha tomado gran fuerza en los últimos años, miles de personas recorrieron las calles de las principales ciudades y decenas en Madrid, donde la protesta estaba prohibida por el coronavirus.

“Si mañana me despierto y no hay desigualdad, no vendré. Mientras la haya, voy a seguir viniendo”, decía con sarcasmo Mireia Mata, una mujer de 54 años en Barcelona.