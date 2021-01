Conferencia de prensa por coronavirus en México del 30 de enero de 2021

Las autoridades de Salud dieron a conocer, la noche del sábado 30 de enero de 2021, que la cifra actualizada de muertos por COVID-19 es de 158 mil 074.

Casos estimados

Los casos estimados acumulados ascenderían a 2 millones 054 mil 194 y los activos a 110 mil 783.

Las personas recuperadas ya alcanzaron 1 millón 403 mil 064.

Ocupación hospitalaria

La ocupación de camas de hospitalización general es del 58% a nivel nacional, al haber libres 14 mil 679 camas de las 34 mil 928 registradas.

Los estados con mayor ocupación de camas de hospitalización general son la Ciudad de México con el 88%, Estado de México con el 84%, Puebla con el 80%, Hidalgo con el 78% y Guanajuato con el 76%.

La ocupación de camas con ventilador es del 53% a nivel nacional, al haber disponibles 5 mil 119 de las 10 mil 869 reportadas.

Alemania restringe la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca

El organismo alemán que recomendó no vacunar a los mayores de 65 años con la fórmula de AstraZeneca contra la COVID-19 asegura que no se trata de que sea de peor calidad, sino de que aún no hay suficiente información sobre su eficacia en este grupo de edad.

Klaus Cichutek, el presidente del Instituto Paul Ehrlich (PEI) de Vacunas, incidió en este punto al intervenir en un encuentro virtual sobre vacunas contra la COVID-19 en el que participó también el ministro de Sanidad, Jens Spahn.

El preparado de AstraZeneca es “por calidad comparable” a los dos que han sido previamente autorizados en la Unión Europea (UE) tras el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamente (EMA), los de BioNTech/Pfizer y Moderna.

La recomendación del PEI de vacunar sólo con esta fórmula a los menores de 65 años se debe, exclusivamente, a que “el volumen de datos” sobre su efectividad en este grupo de edad es “menor”, argumentó Cichutek.

En este mismo sentido ahondó el presidente de la Comisión Permanente de Vacunación del RKI, Thomas Mertens, quien en el encuentro afirmó: “No es que no sea buena (la vacuna de AstraZeneca), sino que los datos no son suficientes”.

El ministro de Sanidad, por su parte, dejó entrever que la recomendación no es definitiva, sino que podría retirarse cuando se tenga más información sobre su efectividad de esta vacuna entre los mayores de 65 años.

Agregó que la llegada de las dosis de AstraZeneca podría acelerar la vacunación entre el personal sanitario en hospitales y residencias de ancianos. Vacunarse, subrayó Spahn, seguirá siendo voluntario.

Cichutek indicó que el PEI informa semanalmente de cualquier tipo de incidencia relacionada con las vacunaciones en general y con las del coronavirus en particular y que, hasta ahora, como más de 2.2 millones de vacunados en Alemania hasta el momento, los casos con reacciones adversas han sido “muy raros”.

Negó además tajantemente el “rumor” que liga ciertas muertes de ancianos recién vacunados con las vacunas en sí, casos que se han difundido principalmente a través de las redes sociales.

“No hay ninguna relación que se sepa con la vacuna”, indicó Cichutek, que indicó las personas que han fallecido tras la primera dosis eran ancianos que murieron por otros problemas de salud.

Con información de la Secretaría de Salud y de EFE

JLR