Conferencia de prensa por coronavirus en México del 28 de enero de 2021

Las autoridades de Salud dieron a conocer, la nochde del jueves 28 de enero de 2021, que México ya acumula 155 mil 145 muertos por COVID-19.

Te recomendamos: México llega a los 155 mil 145 muertos y a 1 millón 825 mil 519 casos confirmados por COVID-19

Los casos confirmados acumulados alcanzaron 1 millón 825 mil 519, los negativos a 2 millones 336 mil 673, mientras que las personas notificadas a 4 millones 595 mil 309.

La positividad es del 42%.

Los casos estimados acumulados ascenderían a 2 millones 022 mil 421, de los cuales 112 mil 216 seguirían activos.

Las personas recuperadas ya se sitúan en 1 millón 376 mil 073.

México no compra vacunas de segunda, aseguró el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ante diputados de Movimiento Ciudadano.

“Nosotros no estamos comprando vacunas de segunda, hay y de hecho estamos, o sea, déjenme decirles, es súper claro: no compramos vacunas de segunda, todas las vacunas que nosotros hemos, estamos en el proceso de contratar, tienen niveles de eficacia superiores al 94 por ciento, hay solamente una vacuna que no estamos contratando, no voy a decir cuál es, no la estamos ocupando, que ya se está distribuyendo en muchísimas partes del mundo que tiene un nivel de eficacia del 65 por ciento”, indicó Arturo Herrera, Secretario de Hacienda.