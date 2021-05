Conferencia de prensa por coronavirus en México del 25 de mayo de 2021

Las autoridades de la Secretaría de Salud federal dan a conocer, la noche de este martes 25 de mayo de 2021, la cifra actualizada de muertos y de casos confirmados de COVID-19.

México reportó el martes 265 nuevas defunciones vinculadas al COVID-19, tras registrar dos días consecutivos de mínimos históricos, con lo que el acumulado de decesos por esa causa subió a 221 mil 960, según autoridades de salud.

El número de contagios sumó, en tanto, 2 mil 483 casos adicionales desde la víspera, para un total de 2 millones 399 mil 790, mientras el Gobierno intenta acelerar su estrategia de vacunación con la meta de completarla, al menos con una dosis, en octubre.

La ocupación de camas de hospitalización general es del 11% a nivel nacional y del 13% en camas con ventilador.

Hasta el momento se han aplicado 29 millones 953 mil 788 dosis, de las cuales 66 mil 134 han sido a mujeres embarazadas. Las dosis perdidas se sitúan en 47 mil 049.

México acumula 18 millones 610 mil 667 personas vacunadas, lo que representa al 21% de la población. Del total de personas vacunadas, 11 millones 832 mil 208 ya recibieron el esquema completo, mientras que 6 millones 778 mil 459 medio esquema.

Las dosis recibidas ascienden a 34 millones 293 mil 675, de las cuales 13 millones 479 mil 765 son de Pfizer, 7 millones de SinoVc, 6 millones 786 mil 600 de AstraZeneca, 4 millones 645 mil 310 de Cansino y 2 millones 400 mil de Sputnik V.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el sábado 29 de mayo recibirá su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, conforme a su edad y apellido.

“Sí me toca el sábado vacunarme por la letra de mi apellido, con S, entonces ya estaré vacunándome el último día de 50 a 59, tengo 58 años, el 24 de junio cumplo 59, así que estoy en el margen de esta edad y el sábado pues me tocará vacunarme, voy a ir como cualquier persona, ciudadana, con mi registro que ya tengo impreso y para poder hacer la fila que me corresponde y vacunarme en el momento que me corresponda”, informó Sheinbaum.