Conferencia de prensa por coronavirus en México del 21 de febrero de 2021

Las autoridades de la Secretaría de Salud federal dan a conocer, la noche de este domingo 21 de febrero de 2021, la cifra actualizada de muertos y de casos confirmados de COVID-19.

Las autoridades de Salud informaron que México ya acumula 180 mil 107 muertos por COVID-19.

Los casos estimados acumulados ascienden a 2 millones 236 mil 606, de los cuales 53 mil 409 seguirían activos.

El número de personas recuperadas ya alcanzó 1 millón 595 mil 320.

Hasta el momento se han aplicado 453 mil 055 esquemas completos de vacunación contra COVID-19.

La ocupación de camas de hospitalización general y de camas con ventilador es del 34% a nivel nacional.

La ocupación de camas de hospitalización general es del 33% a nivel nacional, al haber 21 mil 127 camas disponibles de las 31 mil 448 con las que se cuenta.

Los estados con mayor ocupación de camas con hospitalización son la Ciudad de México con el 60%, Puebla y el Estado de México con el 53%.

La ocupación de camas con ventilador es del 37% a nivel nacional, al haber 7 mil 023 camas libres de las 11 mil 129 reportadas.

La mayor ocupación de camas con ventilador se reporta solo en la Ciudad de México con el 62%.

Claudia Sheinbaum, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pidió mayor equidad a nivel mundial en la distribución de las vacunas contra COVID-19 porque aseguró que los países con menos recursos se encuentran en desventaja para acceder a las dosis y eso genera una mayor desigualdad.

“Yo estoy de acuerdo con el posicionamiento que hizo el Gobierno de México ante Naciones Unidas, a través de su representante, el doctor Juan Ramón de la Fuente, de este llamado enérgico a la distribución de vacunas, no puede ser que la vacunación del COVID-19 se convierta en un elemento adicional de desigualdad mundial, tiene que haber vacuna para todos y para todas, porque además es una pandemia, en la medida que no se controle la enfermedad en todos los lugares del mundo, pues no va a ir disminuyendo, entonces, no estoy de acuerdo en este acaparamiento que se ha hecho de algunos países, se entiende que los países quieran vacunar a su población, pero si en cualquier situación hay que ser solidarios, pues también en esta situación, no puede ser que a los países con menos recursos económicos, les llegue la vacuna al final”, dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.