Conferencia de prensa por coronavirus en México del 10 de abril de 2021

Las autoridades de la Secretaría de Salud federal dan a conocer, la noche de este sábado 10 de marzo de 2021, la cifra actualizada de muertos y de casos confirmados de COVID-19.

Las autoridades de Salud informaron que México ya suma 209 mil 212 muertos por COVID-19.

Los casos estimados acumulados ascenderían a 2 millones 470 mil 824, de los cuales 29 mil 370 seguirían activos.

El número de personas recuperadas ya alcanzó 1 millón 807 mil 676.

Hasta el momento se han completado 1 millón 976 mil 517 esquemas de vacunación contra COVID-19.

La ocupación de camas de hospitalización general y de camas con ventilador es del 18% a nivel nacional.

La ocupación de camas de hospitalización general es del 17% a nivel nacional, al haber disponibles un total de 26 mil 171 de las 31 mil 416 registradas.

En la Ciudad de México se registra una ocupación de camas de hospitalización general que va del 30 al 49%, mientras que en 31 es menor al 30%.

La ocupación de camas con ventilador es del 21% a nivel nacional, al haber libres 8 mil 803 de 11 mil 181 reportadas.

En 3 estados se registra una ocupación de camas de hospitalización con ventilador que va del 30 al 49%, mientras que en 29 es menor al 30%.

En la Ciudad de México aumentó el número de personas que acudieron a realizarse la prueba COVID luego de que regresaron de vacaciones.

Rafael no salió a vacacionar, pero dijo que durante la Semana Santa aprovechó para acudir a una plaza comercial.

“Me sentía con el cuerpo cortado, me ardían los ojos y la temperatura fue lo que ya me llamó la atención y me acaban de decir que salí positivo”, dijo Rafael.