Conferencia de prensa por coronavirus en México del 6 de mayo de 2021

Las autoridades de Salud dieron a conocer, la noche del jueves 6 de mayo de 2021, que México ya alcanzó las 218 mil 173 muertes por COVID-19.

Casos estimados

Los casos estimados acumulados ascenderían a 2 millones 545 mil 817, de los cuales 21 mil 224 seguirían activos.

Las personas recuperadas ya se situaron en 1 millón 879 mil 713.

Hasta el momento se han completado 8 millones 790 mil 655 esquemas de vacunación.

Ocupación hospitalaria

La ocupación de camas de hospitalización general es del 11% a nivel nacional, mientras que del 16% en camas con ventilador.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que no se puede establecer una fecha precisa para determinar cuándo estará México en semáforo epidemiológico color verde por la pandemia COVID-19.

No es, desde el punto de vista científico posible, establecer una fecha precisa de término de la epidemia y lo que decimos, aquí viene la parte de la prudencia, es que en tanto existe epidemia en el resto del mundo, debemos mantenernos a la expectativa de que puede reemerger la epidemia.”, dijo López-Gatell en conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario federal comentó que es muy alentador que durante 15 semanas se ha registrado una disminución en los contagios por COVID-19.

“Quince semanas es muy alentador, como he dicho, no es usual que haya una reducción tan sostenida en países tan poblados, pero es muy alentador, pero no hay que reducir la conciencia del riesgo y hay que mantenernos en buen cuidado utilizando las mismas medidas”, señaló.

Explicó que en territorios pequeños el SARS-CoV-2 se comporta como de manera muy diferente que en países más grandes o con mayor población como México, Estados Unidos, Brasil, entre otros,

“En territorios pequeños la epidemia se comporta como una sola la curva epidémica, en un rincón del país ocurre lo mismo que en el otro rincón del país, pero en México, Estados Unidos, Brasil, Canadá, la Federación Rusa, China, India, no ocurre eso porque son países muy extensos”, indicó.

Puso como ejemplo que no es lo mismo lo que sucede con la epidemia en Chihuahua a lo que sucede en Campeche, entidad que lleva varios meses en semáforo epidemiológico verde.

“Lo que ocurre en Chihuahua es muy distinto a lo que ocurre en otra entidad federativa como Campeche y lo hemos podido constatar porque hay entidades que entraron en control como Campeche y ya no salieron del semáforo verde. En cambio, hay otras entidades federativas que estaba en el semáforo rojo, bajaron a naranja, luego regresaron a rojo y se fueron amarillo, regresaron a naranja y van dando pasos un poco en escalera”, señaló López-Gatell.

Finalmente, reiteró que no hay semáforo verde para todo el país, y cada entidad federativa tiene su semáforo epidemiológico y lo que ocurrirá es que cada vez más estados pasen al color verde.

